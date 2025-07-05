Ножом в грудь: жительница Подмосковье зарезала мужа в ходе бытовой ссоры

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В Подмосковье задержали женщину, зарезавшую супруга в ходе бытового конфликта

Правоохранительные органы задержали 27-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве супруга в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, 2 июля в квартире города Куровское между женщиной и ее мужем произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры местная жительница взяла нож и нанесла своему оппоненту удар в область грудной клетки. В результате полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции задержали женщину. Местной жительнице предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают сбор и закрепление доказательной базы.