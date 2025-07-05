«В больничку поедешь»: мигрант избил инвалида у магазина под Волгоградом

Инцидент произошел накануне у магазина «Магнит» на улице Титова в городе Камышине. На опубликованных кадрах видно, как неадекватный парень катается на тележке для продуктов перед входом в магазин. Затем он размахивает руками, отрабатывая удары, и нецензурно разговаривает с инвалидом. После этого мигрант подошел к инвалиду и отвесил ему пощечину.

Возмущенные местные жители незамедлительно начали самостоятельные поиски обидчика пожилого мужчины. В субботу правоохранительные органы задержали неадеквата.

«Личность гражданина полицейскими установлена, он доставлен в подразделение полиции. Им оказался 23-летний приезжий из Республики Беларусь, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства», — заявили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ведомстве добавили, что мужчину привлекли к ответственности. В ближайшее время он будет отправлен в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из страны.