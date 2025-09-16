Тыква и яблоки вместо сахара: какие пироги полезны организму

Минимум рафинированного сахара и тесто из цельнозерновой или овсяной муки делают пироги более здоровыми, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Наиболее полезными считаются пироги, начинки которых сохраняют свою питательную ценность, а тесто приготовлено из цельнозерновой муки. Такой подход позволяет превратить традиционное лакомство в богатый источник клетчатки, витаминов и медленных углеводов», — сказала Кашух.

Она добавила, что безусловные лидеры — овощные пироги, например, с тыквой, кабачком, морковью, шпинатом и луком.

«Тыква богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А, важный для зрения и иммунной системы. Кабачки и шпинат — хороший источник клетчатки, калия и магния, благотворно влияющих на пищеварение и сердечно-сосудистую деятельность. Пироги с яблоками, сливами или грушами тоже можно считать полезными благодаря высокому содержанию клетчатки, пектинов, полезных для микробиоты кишечника, и витаминов», — рассказала врач.

По словам Кашух, чтобы сделать сладкую выпечку более полезной, рекомендуется использовать минимальное количество рафинированного сахара. Частично его можно заменить натуральной сладостью самих фруктов и ягод или специями — корицей и мускатным орехом.

«Принципиальное значение имеет выбор муки. Тесто из цельнозерновой, ржаной или овсяной муки повышает содержание пищевых волокон в блюде, что способствует более медленному усвоению углеводов и дает более длительное чувство сытости», — заключила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.