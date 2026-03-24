Затяжной кашель и субфебрильная температура (повышение до 37,1 — 38 градусов) часто игнорируются, хотя могут указывать и на туберкулез, сообщила РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

«Обычный кашель длится неделю. Если он не проходит более трех недель — это красный флаг. Люди пьют сиропы, думая на ОРВИ, курят, списывая на бронхит», — сказала Цагараева.

Она добавила, что следующий симптом — субфебрильная температура, когда вечером 37–37,5 градусов без явных признаков простуды. Списывают на усталость, стресс или вегетососудистую дистонию.

«Потливость может быть тревожным симптомом. Особенно ночная, когда приходится менять белье или просыпаться мокрым. Далее — снижение веса и аппетита. Радуются похудению без диет, а это тяжелая интоксикация организма. Также одни из признаков — слабость, быстрая утомляемость. Списывают на то, что „просто много работаю“, „аврал на работе“», — рассказала врач.

Цагараева отметила, что игнорирование этих признаков позволяет бактерии разрушать легкие беспрепятственно. Важно понимать: туберкулез может долго существовать в скрытой форме. Иммунитет сдерживает палочку Коха годами. Однако сильный стресс, диабет, ВИЧ или истощение могут активировать процесс.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в 1882 году доктор Роберт Кох заявил, что открыл вызывающую туберкулез бактерию.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.