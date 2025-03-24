Цивилева ознакомилась с ходом разработок в области тактической медицины

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. Ей продемонстрировали разработки в области тактической медицины и оказания первой помощи военнослужащим, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе посещения учреждения Цивилевой представил доклад начальник академии генерал-лейтенант медслужбы Евгений Крюков. Он рассказал о ключевых результатах развития в области развития тактической медицины и создания средств оказания первой помощи.

Цивилевой показали современные сумки, укладки и аптечки. Также ей продемонстрировали тренажеры, манекены, симуляторы, тактический костюм пострадавшего и VR-тренажер, помогающий моделировать жизнеугрожающие ситуации. Показали ей и мобильное приложение по тактической медицине.

Цивилева отметила, что увидела полную укомплектованность учреждения. По ее словам, уровень тактической медицины, которая постоянно развивается, и качество медпрепаратов соответствует мировых стандартам.

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