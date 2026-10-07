Умерла пенсионерка, чье выселение из дома привело к массовым протестам в Испании

В Испании скончалась 87-летняя Мария дель Кармен Абаскаль, чье выселение из квартиры вызвало массовые протесты из-за резкого роста арендной платы по всей стране, сообщает El Mundo со ссылкой на профсоюз арендаторов Мадрида.

23 сентября 2025 года после смены собственника пожилую женщину выселили из съемной квартиры на улице Алькальда Сайнс-де-Баранда. В суде был оспорен старый договор аренды, подписанный ее отцом в 1956 году. Судебная комиссия завершила процесс освобождения. Женщину вынесли на носилках и доставили на машине скорой помощи в больницу Грегорио Мараньон.

Кадры выселения вызвали бурную критику государственных органов и инвестиционных компаний в сфере недвижимости по всей Испании. Под давлением общественности компания Urbagestión, которая владела квартирой, согласилась вернуть пенсионерке жилье на условиях аренды, сопоставимых с прежними.

С момента освобождения Абаскаль оставалась в больнице, хотя достигла соглашения, позволяющего ей вернуться в квартиру после выписки.

«Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», — посетовал Профсоюз арендаторов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.