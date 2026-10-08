ВОЗ заявила о тысячах предполагаемых случаев чумы в мире ежегодно

В разных странах мира каждый год фиксируются тысячи предполагаемых случаев чумы. Об этом заявила директор по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает ТАСС .

«Ежегодно в мире фиксируются тысячи предполагаемых случаев заболевания чумой», — сказала она на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве.

Ван Керкхове уточнила, что с 2019 по 2025 год 10 стран уведомили ВОЗ почти о 4 тысячах предполагаемых случаях чумы среди людей и 423 летальных исходах. Речь идет как о бубонной, так и о легочной форме заболевания.

Представитель ВОЗ напомнила, что чума вызывается бактерией и лечится антибиотиками.

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