Песня «Выключите гимн» группы «Порнофильмы»* попала в список экстремистских

Министерство юстиции РФ добавило песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы»* в реестр экстремистских материалов. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства сегодня, 7 октября.

В композиции усмотрели признаки призывов к агрессивным и насильственным действиям.

«Аудиозапись и текст песни музыкальной группы „Порнофильмы“* с названием „Выключите гимн“, длительностью около 2 минут 18 секунд, начинающееся словами „Выключите гимн, скомкайте флаг!..“ и заканчивающееся словами „Выключите н…й (нецензурное слово) гимн!“», — говорится в сообщении Минюста РФ.

При этом также уточняется, что решение было принято судом в Санкт-Петербурге 24 сентября 2025 года.

* Солист «Порнофильмов» Владимир Котляров признан в России иностранным агентом.

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