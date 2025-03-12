Для ветеранов СВО с инвалидностью обустраивают «умные» дома
Заместитель главы Минобороны России Анна Цивилева рассказала, что фонд «Защитники Отечества» адаптировал 742 жилых помещения для ветеранов СВО, получивших инвалидность, сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что данная помощь доступна военнослужащим, столкнувшимся с серьезными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, а также тем, кто потерял зрение или слух частично или полностью.
На сегодняшний день в список средств адаптации включены 83 наименования, добавила Цивилева. В их числе — специально оборудованные рабочие пространства, специальные санузлы, кухни с учетом потребностей инвалидов, системы «умный дом», дверные блоки, пандусы.
Все это направлено на создание максимально комфортных условий проживания и соответствие обустройства жилья индивидуальным нуждам защитников, подчеркнула замглавы МО РФ.
В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты для участников СВО, получивших инвалидность в результате ранений, до 4 миллионов рублей.