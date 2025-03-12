Для ветеранов СВО с инвалидностью обустраивают «умные» дома

Минобороны России: для ветеранов СВО готовят жилье с системой умного дома

Заместитель главы Минобороны России Анна Цивилева рассказала, что фонд «Защитники Отечества» адаптировал 742 жилых помещения для ветеранов СВО, получивших инвалидность, сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что данная помощь доступна военнослужащим, столкнувшимся с серьезными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, а также тем, кто потерял зрение или слух частично или полностью.

На сегодняшний день в список средств адаптации включены 83 наименования, добавила Цивилева. В их числе — специально оборудованные рабочие пространства, специальные санузлы, кухни с учетом потребностей инвалидов, системы «умный дом», дверные блоки, пандусы.

Все это направлено на создание максимально комфортных условий проживания и соответствие обустройства жилья индивидуальным нуждам защитников, подчеркнула замглавы МО РФ.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты для участников СВО, получивших инвалидность в результате ранений, до 4 миллионов рублей.