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Стрельба произошла при потасовке в Краснодаре

В микрорайоне Губернский в Краснодаре произошла потасовка. Местные жители заявили о стрельбе, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Инцидент случился на улице Домбайской. Во время осмотра места происшествия были найдены две стреляные гильзы, а также пять патронов от травматического пистолета.

В связи с этим проводится доследственная проверка.

При этом в полицию не поступало заявлений от участников конфликта. Правоохранители устанавливают их личности.

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