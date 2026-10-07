В загоревшемся буддийском храме в Тыве уцелели только стены

Огонь полностью уничтожил здание буддийского храма «Устуу-Хурээ» в Тыве, сообщили в буддийской общине Хурээ Тыва Сангха.

Уцелели в результате пожара только стены. При этом причина возгорания пока неизвестна.

На данный момент на месте работают уполномоченные органы, ведется дознание.

«Мы уверены, что поднимем Устуу-Хурээ из пепла», — говорится в сообщении общины во «ВКонтакте».

Ранее огонь в храме был потушен на площади 468 квадратных метров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.