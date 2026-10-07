В загоревшемся буддийском храме в Тыве уцелели только стены
Огонь полностью уничтожил здание буддийского храма «Устуу-Хурээ» в Тыве, сообщили в буддийской общине Хурээ Тыва Сангха.
Уцелели в результате пожара только стены. При этом причина возгорания пока неизвестна.
На данный момент на месте работают уполномоченные органы, ведется дознание.
«Мы уверены, что поднимем Устуу-Хурээ из пепла», — говорится в сообщении общины во «ВКонтакте».
Ранее огонь в храме был потушен на площади 468 квадратных метров.
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