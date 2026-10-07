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Пожар потушили в буддийском монастыре в Тыве

Происшествия
Главное управление МЧС России по Республике Тыва

Фото - © Главное управление МЧС России по Республике Тыва

Пожарные потушили возгорание в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» в Тыве, сообщает МЧС РФ по республике.

Огонь охватил площадь около 500 «квадратов».

С огнем боролись 12 человек и 4 единицы техники 6-й пожарно-спасательной части по охране Дзун-Хемчикского района. Они оперативно потушили пожар в здании храмового комплекса на общей площади 468 кв. м.

В момент ЧП в здании никого не было, пострадавших в инциденте нет.

Предварительно, дознаватель обнаружил очаг возгорания в подсобном помещении, где находятся электрощит, электрокотел и оборудование видеонаблюдения. Возможно ЧП случилось из-за короткого замыкания электропроводки.

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