В 27 регионах России за неделю подешевел бензин

За неделю с 29 сентября по 5 октября стоимость бензина снизилась в 27 регионах РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В частности, в Марий Эл автомобильный бензин подешевел на 2,49%. В Чувашии снижение превысило 2%.

В трех регионах — Северной Осетии-Алании, Мордовии и Ростовской области — цены на топливо упали более чем на 1%.

Еще в 22 регионах снижение составило до 1%. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также во Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях бензин стал дешевле более чем на 0,5%.

При этом в Дагестане, Крыму, на Алтае, в Пермском и Приморском краях, а также в Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской и Ленинградской областях темпы снижения цен оказались меньше 0,5%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.