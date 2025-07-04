Цинизм и полная апатия: названы характерные симптомы выгорания на работе

Психолог: выгорание на работе можно опознать по апатии и раздражительности

Осознать выгорание на работе можно по нарастающей раздражительности к коллегам, клиентам и собственной профессии. Апатию начинает вызывать все, что радовало и воодушевляло человека, сообщил РИАМО бизнес-психолог, ректора академии ТрансКоучинга Виталий Наумов.

«Это сопровождается „выжатостью“ и усталостью, когда не помогает даже отдых. А то, что вам нравилось и вдохновляло, вызывает только чувство апатии. Нарастающее раздражение к коллегам или клиентам. Снижение эмпатии, восприятие окружения как „некомпетентного“ или „требовательного“» — отмечает Наумов.

Он подчеркнул, что выгоревшему человеку становится труднее концентрироваться, он чувствует себя беспомощным и в работе начинает допускать все больше ошибок. Организм тоже начинает сигнализировать о происходящем.

У такого человека начинаются проблемы со сном, учащаются ОРВИ и дают о себе знать хронические заболевания. Наумов отмечает, что восстановление от выгорания должно носить системный характер.

5 июля в мире отмечается неофициальный праздник — День трудоголика. Он посвящен людям, которые полностью поглощены своей профессией. Дата нацелена на осведомление общества о негативных последствия трудоголизма. Девиз этого дня — «Мы работаем, чтобы жить, а не наоборот».