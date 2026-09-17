Трихолог оценила связь вейпов с ранней сединой

Курение вейпов и сигарет может косвенно ускорять появление седины, однако прямых научных доказательств этому пока нет, сообщает «Вечерняя Москва» .

Telegram-канал Baza отметил, что за год число пациентов 15–21 года с заметной сединой выросло почти на треть. Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова отметила: прямых доказательств связи с вейпами нет, но курение может влиять на волосы косвенно.

«Они вызывают оксидативный стресс (процесс окисления и повреждения клеток из-за избытка свободных радикалов), который непосредственно влияет на здоровье кожи и волос», — пояснила врач.

Галлямова уточнила, что ранняя седина может зависеть от сочетания разных факторов, поэтому винить в ней только курение неверно. Никотин вызывает оксидативный стресс, иммунное воспаление и сужение сосудов, ухудшая микроциркуляцию кожи и состояние волос.

«Если начать работать со здоровьем, придерживаться здорового образа жизни, то шанс на восстановление цвета волос есть. Но действительно ли получится обратить седину, которая, возможно, была вызвана курением вейпа, — это большой вопрос, который пока никто не изучал», — заключила Галлямова.

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