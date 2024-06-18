Три поликлиники, построенные по новому стандарту, появились в Москве в 2024 году

Три поликлиники открыли в 2024 году в столице. Они построены по новому московскому стандарту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В этом году начали принимать пациентов следующие городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослых на Ленской и Автозаводской улицах.

Собянин уточнил, что поликлиники строятся по новому московскому стандарту. В них есть современное техническое оснащение, необходимые условия для маломобильных пациентов, удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений, понятная навигация и благоустроенная прилегающая территория, а также искренний сервис.

Также в новых поликлиниках стало больше врачей самых востребованных специальностей, а у пациентов есть доступ к электронной медкарте, благодаря чему они могут следить за результатами анализов и исследований.

Всего в Москве построили 81 новую поликлинику с 2011 года. 44 из них были возведены за счет города, остальные — на внебюджетные средства.

Собянин отметил, что в планах до конца 2027 года построить еще 21 поликлинику, в том числе 5 — за счет инвесторов.

Ранее Собянин рассказал о росте надбавки для медиков со статусом «Московский врач». Она увеличилась в 2 раза.