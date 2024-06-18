Фото - © М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для медиков со статусом «Московский врач» в два раза выросла надбавка

В столице в два раза увеличили надбавку для обладателей почетного статуса «Московский врач», теперь она составляет 30 тыс. рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Также до 48 выросло количество специальностей для получения статуса. Теперь медики могут проще подать заявку на прохождение оценочных процедур. Для это требуется только заполнить форму на сайте кадрового центра Депздрава;

Врачей освободили от необходимости самостоятельно оформлять портфолио специалиста, все данные загружают из ЕМИАС.

«Московский врач» является уникальным для России проектом, повышающим престиж медиков.