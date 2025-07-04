Тревожная зависимость от работы: как распознать в себе трудоголика?

Постоянная усталость, отказ от отдыха и чувство вины за любую паузу — все это может быть не признаком трудолюбия, а сигналом тревожной зависимости от работы, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Разница между трудолюбием и трудоголизмом не всегда заметна сразу, но есть несколько признаков, по которым можно понять, что работа начинает переходить в навязчивую форму. Например, если человек полностью погружается в работу и начинает пренебрегать личной жизнью — у него почти не остается времени на отдых, на встречи с близкими — это уже тревожный звоночек», — сказала Крашкина.

Она добавила, что еще один важный момент — физическое и эмоциональное истощение.

«Постоянная усталость, проблемы со сном, ухудшение общего самочувствия — все это может говорить о том, что работа стала занимать слишком большое место в жизни. Если вы начинаете испытывать чувство вины или тревоги каждый раз, когда просто даете себе паузу, это тоже признак того, что трудоголизм может уже формироваться», — предупредила психотерапевт.

Крашкина отметила, что, если уже и отдых воспринимается как нечто нежелательное и его сознательно избегают — например, начинается поиск новых задач, лишь бы не останавливаться, — это явный сигнал, что ситуация требует внимания.

5 июля будет отмечаться День трудоголика. Этот неофициальный праздник придумали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам выгорания, хронической усталости, нарушениям сна и серьезным заболеваниям.