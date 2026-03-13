Третий медицинский форум собрал в Дубне сотни жителей

В Дубне 12 марта прошел третий медицинский форум. В этот раз был значительно расширен список врачей: кардиологи и сосудистые хирурги, неврологи и урологи, онкологи и травматологи встретили горожан, чтобы без предварительных записей дать необходимые консультации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Чем мне нравятся медфорумы — это очень доступно, можно попасть к тому врачу, которому хочешь», — говорит жительница Дубны Елена Мищенко.

Впервые на форум приехали и высокие гости, среди них — Николай Ханин, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области. Он подчеркнул, что Дубна развивает передовые практики в сфере здравоохранения.

На этом форуме организовали также детский центр здоровья, где работали врач травматолог-ортопед, педиатр, стоматолог. Юные дубненцы и взрослые отмечали, здесь совсем не страшно было прийти на осмотр к врачам, все напоминало игру.

Форум проводился в рамках проекта Единой России «Здоровое будущее». Была выстроена удобная логистика, жителям помогали волонтеры, а на сцене весь вечер проходила беспроигрышная лотерея — более 500 призов от дубненских компаний были разыграны в этот день.

«Медики работали до последнего пациента — все для того, чтобы сделать нашу медицину более понятной и удобной для жителей. Спасибо каждому, кто пришел на форум! Продолжим эту работу и дальше вместе с вами», — отметил глава Дубны, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.