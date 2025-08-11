Тренировка сосудов: как ежедневная ходьба помогает прокачать здоровье сердца

«Главный эффект от регулярной ходьбы — тренировка сосудов. Во время движения сердце начинает активнее сокращаться, сосуды наполняются кровью, их тонус повышается, кровоток улучшается. У людей, проходящих в среднем 8 тыс. шагов ежедневно, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 45% по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни», — сказала Уланкина.

Однако, по ее словам, есть важный нюанс: польза ходьбы не линейна. После 12 тыс. шагов дополнительный защитный эффект практически не увеличивается.

«А при превышении 20 тыс. шагов у неподготовленных людей может возникнуть перегрузка суставов. Оптимальный диапазон для людей до 40 лет — от 7 до 11 тыс. шагов, причем 3–4 тыс. из них лучше проходить непрерывно. Чем человек старше, тем норма ежедневных шагов ниже», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что полезнее всего ходьба для пациентов с начальными стадиями гипертонии. Примерно 30–40 минут ежедневной прогулки снижают давление на 4 мм рт. ст. — этот эффект сравним с результатом действия некоторых препаратов.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. В этот день проводятся мероприятия по повышению осведомленности о важности поддержания здоровья этого органа. Его главная задача — информировать о рисках сердечно-сосудистых заболеваний и необходимости их профилактики.