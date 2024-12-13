Травматолог научил россиян распознавать травму головы

В осенне-зимний период и ранней весной учащаются случаи получения черепно-мозговых травм (ЧМТ) у прохожих, которые поскальзываются на тротуарах или становятся жертвами падения на них наледи с крыш зданий. Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов в разговоре с РИАМО рассказал, как распознать ЧМТ и как нужно действовать, чтобы помочь пострадавшему.

По словам специалиста, удар головой может привести как к временной потере памяти, так и к опасным изменениям в работе мозга. В холодное время года самой частой причиной падений становятся скользкие тротуары: присыпанная снегом гололедица — враг прогулок. Особенно подвержены падениям пожилые люди, у которых снижена способность контролировать равновесие. Часто такие травмы фиксируются у детей, их двигательная активность и неосторожность играют немалую роль в травматизме.

У пожилых людей травмы головы встречаются чаще из-за слабости мышц и нарушений координации: любой незначительный внешний фактор, будь то камень на дороге или наклонная поверхность, может стать причиной падения. Медики выделяют три степени тяжести ЧМТ: легкую, среднюю и тяжелую. Последствия могут варьироваться от легкого головокружения до инвалидности в зависимости от степени повреждения мозга.

«К этой категории (легкие травмы — ред.) относится сотрясение головного мозга. Несмотря на то, что последствия кажутся незначительными, без должного лечения оно может повлиять на качество жизни. Пострадавший может столкнуться с хронической усталостью, бессонницей, изменениями в поведении или даже развитием эпилепсии. При средней степени тяжести человек может испытывать спутанность сознания, кратковременную потерю памяти, рвоту, нистагм (подергивания глазных яблок — ред.). Это состояние требует обязательного врачебного наблюдения», — пояснил Шелепов.

По словам травматолога, тяжелые ЧМТ могут представлять опасность для жизни. Например, к такой травме относится перелом черепа. Самостоятельно оказывать помощь в такой ситуации не следует, нужно вызвать скорую помощь. Осколки костей могут повредить мозг, что приводит к необратимым последствиям. Человек может утратить трудоспособность, а его состояние часто требует длительного восстановления.

«Важно уметь распознать симптомы ЧМТ, чтобы вовремя оказать помощь. Признаки, которые должны насторожить: спутанность сознания, головокружение, тошнота и рвота, бессвязная речь, нарушение зрения. Например, раздвоение объектов. Потеря памяти о произошедшем и заторможенность реакции или чрезмерная раздражительность», — добавил врач.

Травматолог обратил внимание на то, что если вы стали свидетелем чьего-то падения, нельзя поднимать человека самостоятельно. В некоторых случаях это может ухудшить его состояние. Однако и оставлять пострадавшего без помощи тоже не следует.

Первое, что необходимо сделать, это убедиться, что человеку не угрожает опасность. Например, он не лежит на проезжей части. Если все-таки он в опасной зоне, нужно максимально его оградить от других возможных происшествий.

Второе, что нужно сделать, — вызвать скорую помощь. При тошноте, рвоте, головокружении, спутанности сознания обязательно нужно вызвать врачей и оставаться с пострадавшим до их приезда. Стоит поговорить с пострадавшим, спросить, где у него болит. При боли в костях или сильной головной боли двигать человека нельзя.

Третье: помочь принять безопасное положение. Если больной может двигаться, нужно помочь ему встать на четвереньки, затем сесть или дойти до ближайшей лавочки. Надо оценить состояние, проверить, может ли человек держать зрительный контакт, задать простые вопросы для проверки сознания.

Как уберечься от травм?

Прежде всего — внимательно следить за окружающей обстановкой, особенно проходя рядом со зданиями, — существует опасность падения снежных масс и сосулек.

Правильный выбор обуви играет ключевую роль в безопасности. Рекомендуется использовать обувь с противоскользящими свойствами, а для особо опасных участков пути можно приобрести специальные накладки-ледоходы. При ходьбе важна техника движения: надо наступать на всю поверхность стопы, избегать спешки и резких перемещений. Нужно помнить, что руки должны оставаться вне карманов — это поможет сохранить равновесие и защититься при возможном падении.

Последствия несвоевременного лечения

К сожалению, многие люди не придают значения травмам головы, особенно легким. Но даже небольшие повреждения могут со временем привести к серьезным осложнениям: хронической головной боли, нарушению сна, эмоциональной нестабильности, повышенному риску развития эпилепсии.

Часто пациенты, особенно молодые люди, пренебрегают рекомендациями врача, что замедляет восстановление. Употребление алкоголя в период лечения может спровоцировать приступы эпилепсии. Зимний гололед и гололедица могут стать причиной серьезных травм, особенно если речь идет о голове. Осторожность, внимание и соблюдение мер безопасности помогут избежать неприятных последствий. Если травма все же произошла, важно своевременно обратиться за медицинской помощью — это может сохранить не только здоровье, но и жизнь.