Траты россиян на препараты от диабета с начала 2025 года выросли на 40%

Россияне стали тратить на 40% больше денег на препараты от диабета

Специалисты аналитической компании DSM Group пришли к выводу о том, что россияне с начала 2025 года стали тратить на препараты от диабета на 40% больше, сообщает Постньюс .

По мнению экспертов, такая ситуация на рынке напрямую связана с подорожанием множества популярных препаратов. Например, наиболее распространенные лекарства подорожали на 71%, 59%, 44%, 39% и 28% соответственно.

Более того, рост трат на такие препараты среди россиян вызван тем, что в стране увеличивается количество человек с повышенным уровнем глюкозы в крови. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина отметила, что по сравнению с данными 2024 года о превышении нормы среди россиян составляли около 3,8%, а к 2025 году показатель увеличился до 3,9%.

Между тем, педиатр из Российской детской клинической больницы Минздрава России Иван Кузнецов рассказал, насколько безопасно для малышей употребление мороженого летом.