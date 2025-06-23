Педиатр назвал безопасные порции мороженого для детей разного возраста

Летом мороженое часто появляется в рационе, в том числе у малышей. Но насколько оно безопасно? С какого возраста его можно предлагать и в каких количествах? На эти вопросы ответил педиатр из Российской детской клинической больницы Минздрава России Иван Кузнецов, сообщает Газета.Ru .

Специалист отметил, что мороженое допустимо вводить в прикорм с 6 месяцев, когда ребенок начинает пробовать твердую пищу. Однако врачи рекомендуют не торопиться: в раннем возрасте полезнее выбирать продукты, богатые витаминами и минералами.

«Вводить мороженое в рацион ребенка следует постепенно и следить за реакцией. При первых признаках аллергии (сыпь, отек) важно исключить продукт и обратиться к врачу. Если у ребенка есть хронические заболевания или пищевые ограничения, перед введением мороженого стоит проконсультироваться с педиатром», — отметил Кузнецов.

Эксперт дал возрастные рекомендации по употреблению мороженого.

6–12 месяцев

Разрешено минимальное количество (не больше 1–2 чайных ложек). Следует избегать мороженого с медом (из-за риска ботулизма), сырыми яйцами, орехами и другими добавками, которые могут вызвать удушье.

1–2 года

Можно предлагать мороженое в чашке или тарелке, чтобы ребенок ел его ложкой. Вафельные рожки пока не подходят — они слишком жесткие.

2 года и старше

Допустимы рожки и мороженое с мягкими наполнителями (фрукты, мелкие кусочки печенья). Крупные орехи, карамель и твердые конфеты лучше отложить до 3–4 лет, когда у ребенка прорежутся коренные зубы и он научится тщательно пережевывать пищу.

«Мороженое должно оставаться лакомством, а не ежедневным продуктом. Оптимальная порция для дошкольников — не более 50–70 г 1–2 раза в неделю, которую в более старшем возрасте можно увеличить до 100 г и 2–3 раз в неделю», — уточнил врач.

Из-за большого количества сахара чрезмерное увлечение мороженым повышает риск: кариеса (особенно если ребенок ест его вне основных приемов пищи); набора лишнего веса; снижения аппетита и отказа от здоровой пищи.

По словам педиатра, если съесть слишком много мороженого за раз, может возникнуть головная боль из-за резкого охлаждения неба. Чтобы этого избежать, нужно приучать ребенка есть его медленно. Также возможен дискомфорт в животе, поскольку холодная пища временно замедляет пищеварение. Увеличивается вероятность аллергии, если в составе есть молоко, яйца, орехи или другие аллергены.

Мороженое противопоказано детям с: непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок, диабетом и ожирением, аллергией на орехи, яйца, сою (если они входят в состав).

«Важно отметить, что здоровым детям этот продукт при умеренном потреблении принесет пользу. Он облегчает боль в горле при ангине или фарингите (холод сужает сосуды, уменьшая отек). Также он является отличным источником кальция, если сделан из натурального молока. И, конечно, поднимает настроение, как и любое любимое лакомство», — добавил он.

Многие родители боятся, что мороженое обязательно вызовет ангину или простуду, но это миф. Сам по себе продукт не провоцирует болезнь. Однако если ребенок уже заболел, слишком холодная еда может усилить неприятные ощущения в горле. При этом при остром тонзиллите (ангине) немного мороженого даже полезно — оно действительно снижает боль благодаря охлаждающему эффекту.

Иван Кузнецов подчеркнул, что, выбирая мороженое в магазине, нужно внимательно изучать состав. В нем должны быть молоко или сливки (лучше пастеризованные), натуральные фрукты или ягоды и минимум искусственных добавок. Следует отказаться от покупки, если в составе указано пальмовое масло (оно ухудшает усвоение кальция) и искусственные красители (могут вызвать аллергию).