Тотальное угасание разума: какая болезнь заменит рак после появления вакцины

Включение персонализированных онковакцин в ОМС звучит как научная фантастика, ставшая реальностью. Если государство потянет эту финансовую нагрузку, мы увидим сдвиг в статистике: рак перестанет быть фатальным приговором и превратится в контролируемую хронику, вроде диабета или гипертонии. Об этом РИАМО сообщил врач-эксперт Сергей Тополев.

Ранее стало известно, что в России расширят программу бесплатного оказания медицинской помощи, добавив в нее вакцины от рака. Об этом говорится в проекте постановления Минздрава РФ. Изменения могут начать действовать уже в 2026 г.

«Природа не терпит пустоты, и место главного страха человечества тут же займет нейродегенерация. Победив рак и сердечно-сосудистые катастрофы, мы массово доживем до своего Альцгеймера», — сказал Тополев.

Новой «чумой» станет не опухоль, а тотальное угасание разума в здоровом теле. Мы будем видеть толпы физически крепких столетних стариков, не помнящих своего имени.

«Страшилка будущего — это не метастазы, пожирающие органы, а медленное, неотвратимое стирание личности, против которого у нас пока нет ни вакцин, ни таблеток, ни даже понимания механизма. Медицина лишь меняет сценарий финала, но не отменяет его», — объяснил врач.

