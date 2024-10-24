Терапевт рассказала, как вовремя распознать астению у себя и близких

Астения — это состояние, когда человек чувствует постоянную слабость, утомляемость и не может полноценно работать, даже если хорошо поспит и отдохнет. В разговоре с РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, как распознать у себя и близких людей опасное состояние, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью.

«Одним из главных симптомов астении является усталость, которая не проходит после отдыха. Человек может чувствовать себя истощенным даже после полноценного сна или отпуска. Эта усталость становится постоянным спутником и затрудняет выполнение даже простых задач», — рассказала Бурнацкая.

Люди с астенией не могут выполнять привычные физические или умственные нагрузки. Такие задачи, что раньше не требовали никаких усилий, становятся очень сложными. Даже короткие прогулки, работа или концентрация на чтении могут вызывать чувство сильного истощения.

Эмоциональная нестабильность также может свидетельствовать о том, что у человека появилась астения. Человек становится раздражительным, нервным, склонным к перепадам настроения. Простые вещи могут вызывать агрессию или апатию. Часто встречаются тревожность и депрессивные настроения.

Подверженные астении пациенты часто жалуются на проблемы с памятью и вниманием. Им сложно сосредоточиться на одном деле, они могут забывать важные детали или терять нить разговора. Это может сильно влиять на работу и повседневную жизнь.

«Астения может также проявляться в виде нарушений сна. Человек может испытывать трудности с засыпанием, часто просыпаться ночью или не ощущать себя отдохнувшим после сна. Это создает замкнутый круг, когда нехватка сна усиливает симптомы астении», — добавила врач-терапевт.

Бурнацкая подчеркнула, что, если заметили подобные симптомы у себя или близкого человека, обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы специалист помог справиться с этим сложным состоянием и вернул вкус к жизни.