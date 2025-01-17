Терапевт рассказал, каким людям опасно купаться на Крещение

«Потому что переохлаждение во время купаний может вызвать обострение воспалительных процессов, спазм сердечно-сосудистой системы и вплоть до рефлекторной остановки сердца. Для таких людей это очень большой риск», — отметил Звонков.

Он также добавил, обычно в это время температура воды в купели составляет +3, +4 градуса. Кроме того, выйдя из воды при ветре и морозе, нужно скорее укутаться пледом или курткой. При такой погоде переохлаждение организма может наступить очень быстро.

Поэтому нужно беречь тепло и согреваться горячими напитками, не алкоголем.

В крещенскую ночь с 18 на 19 января и днем 19 января пройдут традиционные крещенские купания, для верующих будут специально обустроены проруби с обогреваемыми местами для переодевания. За безопасностью людей будут следить спасатели и медики.