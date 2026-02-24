Терапевт из Подмосковья объяснила сонливость после еды

Врач-терапевт КДЦ «Ромашка» в Подмосковье Ольга Сиваева объяснила, почему после приема пищи возникает сонливость и как с ней справиться. Причина связана с физиологией, уровнем глюкозы и гормональными изменениями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После еды организм направляет основные ресурсы на переваривание пищи. Кровь активнее поступает к желудку и кишечнику, а мозг временно получает меньше кислорода, что вызывает ощущение заторможенности.

«После еды организм бросает основные силы на переваривание. Кровь приливает к желудку и кишечнику, мозг получает чуть меньше кислорода — отсюда легкая заторможенность. Но главный игрок — глюкоза. Когда вы едите углеводы, особенно быстрые — сладкое, выпечка, белый рис, сахар в крови резко растет, а затем так же резко падает. Этот скачок и выброс инсулина и вызывает сонливость», — объяснила Ольга Сиваева.

По ее словам, на бодрость также влияет гормон орексин. После обильной еды его выработка снижается. Особенно выражена сонливость у людей с инсулинорезистентностью, у тех, кто употребляет много простых углеводов, а также у пациентов с гипотиреозом.

«Чтобы минимизировать желание прилечь после обеда, нужно убрать быстрые углеводы, заменив их на сложные — гречку, бурый рис, овощи, например картофель. Важно добавить белок и клетчатку, не переедать и пройтись 5–10 минут после еды», — добавила врач.

Если сонливость после обеда возникает ежедневно, специалист рекомендовала проверить уровень инсулина и состояние обмена веществ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.