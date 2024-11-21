Терапевт из Красногорска дала эффективный совет, как бросить курить

Каждый год в третий четверг ноября в мире отмечается День отказа от курения. Ежегодно большое количество людей принимает решение отказаться от пагубной привычки. В разговоре с РИАМО исполняющая обязанности заведующей отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева назвала эффективный способ, который быстрее приведет к желаемому результату.

«Прежде всего, установите дату отказа от курения, чтобы психологически себя подготовить. Это помогает настроиться и перейти непосредственно к действиям. Далее можно заменить эту привычку на что-то безвредное: рассасывать конфеты, жевать жевательную резинку, есть орехи. Некоторые в пачку от сигарет нарезают морковь, и в момент, когда возникает желание закурить, они съедают такую палочку», — пояснила Сысоева.

Миф о влиянии никотина на расслабление

В мире распространен миф о том, что сигареты помогают успокоиться и лучше сосредоточиться. Но специалисты опровергают эти заблуждения и подчеркивают губительное воздействие табака на все системы организма.

«Никотин может вызывать лишь временное чувство расслабления. При долгосрочном курении, когда падает уровень никотина в крови, курильщик может испытывать симптомы отмены, что приводит к повышению уровня стресса и увеличению потребности закурить. Для управления стрессом лучше использовать более здоровые методы: медитацию, физические упражнения, чтение книг, общение с близкими», — отметила Сысоева.

Важность самопоощрения

Медики рекомендуют тем, кто долго курил, не пытаться бросить резко. Более эффективным считается постепенное сокращение количества сигарет до полного отказа от них. Успех в борьбе с зависимостью во многом зависит от окружения — поддержка родных играет ключевую роль.

Эксперты советуют также разработать систему самопоощрения — например, отмечать важные вехи в отказе от курения небольшими наградами для себя за каждый месяц или неделю без сигарет.

Что изменится после отказа от курения

Исследования подтверждают негативное воздействие табакокурения на память и мыслительные способности человека. Для повышения эффективности работы рекомендуется делать регулярные паузы и выполнять специальные упражнения, развивающие концентрацию внимания и мнемонические навыки.

К счастью, даже многолетние курильщики могут значительно улучшить состояние своего здоровья, полностью отказавшись от сигарет. Положительные изменения проявляются уже спустя несколько месяцев — восстанавливается дыхательная система. А по прошествии нескольких лет существенно сокращается вероятность развития онкологии легких и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.