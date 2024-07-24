Терапевт Бурнацкая: вентилятор нужно ставить не ближе 2 м от себя

Вентилятор должен стоять не ближе 2 м от человека, а поток воздуха направляться мимо, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Кондиционеры должны быть подвешены к потолку, чтобы не было прямого попадания на человека, и воздух циркулировал равномерно», — добавила Бурнацкая.

Как уточнила доктор, если пришлось какое-то время находиться на сквозняке и человек переохладился, то нужно сразу же согреться: накинуть шаль, надеть свитер, намазать участки замерзшие тела согревающими мазями, также необходимо сухое тепло и теплое питье.

«Самостоятельно назначать себе лекарственное лечение ни в коем случае нельзя. Его должен назначить врач после осмотра. Если пострадали верхние дыхательные пути, то лечение может быть назначено даже антибиотиками. Если невралгия, то здесь используются все невралгические мероприятия», — сказала терапевт.

Бурнацкая отметила, что при работе кондиционера в автомобиле дефлекторы должны быть направлены наверх. Температуру нужно устанавливать не ниже 21-24 градусов.

«Спать лучше с открытым окном, но не создавать сквозняка. Если окна открыты и есть сквозняк, нежелательно спать на полу, так как внизу идет больший поток воздуха. Необходимо прикрывать открытые участки тела, чтобы не было прямого попадания сквозняка», — пояснила врач.

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Принцип самопомощи строится на том, что сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Самопомощь может проявляться в разных аспектах: от просвещения и расширения знаний о здоровье, до перехода на принципы здорового образа жизни.