Терапевт Бурнацкая: прививки, гигиена и овощи снизят риск пневмонии

Осенью и зимой, когда риск пневмонии возрастает, в профилактике поможет вакцинация, гигиена рук и разнообразный рацион с овощами, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Этот день появился по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии и отмечается с 2009 года.

«Осенью и зимой, когда риск пневмонии возрастает, в первую очередь подумайте о вакцинации — прививки от гриппа и пневмококка могут существенно снизить вероятность заболевания, особенно если у вас ослабленный иммунитет или хронические заболевания», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что не стоит забывать и о личной гигиене: регулярное мытье рук с мылом после посещения общественных мест помогает ограничить распространение вирусов и бактерий.

«Избегайте контактов с простуженными людьми и обязательно проветривайте помещения — свежий воздух снижает концентрацию патогенов в помещении. Также не пренебрегайте отдыхом и здоровым сном, ведь организму нужно время на восстановление, чтобы поддерживать иммунитет», — отметила врач.

Бурнацкая рассказала, что для укрепления иммунной системы важно обратить внимание на питание: разнообразный рацион с овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами, особенно C и D, создаст прочный фундамент для здоровья.

«Не забывайте о физической активности — даже регулярные прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение и положительно влияют на иммунитет. Управляйте стрессом: хроническое напряжение способно ослабить защитные силы организма. И, конечно, поддерживайте водный баланс, избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя — это тоже важно для крепкого здоровья», — подчеркнула терапевт.