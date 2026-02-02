Темная история: где и как россиян подхватил оспу обезьян?
Фото - © Freepik.com
Мужчина, поступивший в Домодедовскую больницу с подозрением на оспу обезьян, не может вспомнить, где и как он подхватил вирус, сообщает «112».
По словам заболевшего, он не выезжал за границу. Также мужчина отказывается назвать имя своего постоянного партнера. Есть вероятность, что именно он может быть источником инфекции.
Диагноз заболевшему поставили уже в Домодедовской больнице. До этого он в течение недели лечился самостоятельно, не понимая, чем болен. У мужчины появились высыпания в области подбородка, которые он лечил мазями и кремами. После сдачи экспресс-теста у него выявили неизвестный вирус.
Ранее в эту же больницу поступил еще один пациент с тем же диагнозом. Вероятно, он заразился за границей и уже выписан. При этом оба заболевших никак не связаны друг с другом.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян в регионе.
