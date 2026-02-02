Темная история: где и как россиян подхватил оспу обезьян?

Заболевший оспой обезьян мужчина не может вспомнить, где и как подхватил вирус

Мужчина, поступивший в Домодедовскую больницу с подозрением на оспу обезьян, не может вспомнить, где и как он подхватил вирус, сообщает «112» .

По словам заболевшего, он не выезжал за границу. Также мужчина отказывается назвать имя своего постоянного партнера. Есть вероятность, что именно он может быть источником инфекции.

Диагноз заболевшему поставили уже в Домодедовской больнице. До этого он в течение недели лечился самостоятельно, не понимая, чем болен. У мужчины появились высыпания в области подбородка, которые он лечил мазями и кремами. После сдачи экспресс-теста у него выявили неизвестный вирус.

Ранее в эту же больницу поступил еще один пациент с тем же диагнозом. Вероятно, он заразился за границей и уже выписан. При этом оба заболевших никак не связаны друг с другом.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.