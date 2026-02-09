Сыр, мясо или соусы: врач рассказала, какая пицца бьет по желудку сильнее

Чаще всего дискомфорт вызывают пиццы с обилием соусов, копченостей и острых добавок, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В целом однозначно опасной можно считать только испорченную пиццу. В остальном все зависит от особенностей пищеварения и состояния желудочно-кишечного тракта каждого человека. Кто-то чувствителен к острой пище. Кто-то может почувствовать тяжесть и изжогу после пиццы с различными соусами. Они часто содержат высокую концентрацию эмульгаторов, фосфатов и тугоплавких жиров, которые раздражают стенки желудка, чрезмерно стимулируют выработку соляной кислоты», — рассказала Кашух.

Она добавила, что мясная пицца с копченостями, колбасой и беконом может спровоцировать диспепсию — проще говоря, дискомфорт в желудке и кишечнике — у людей с чувствительным пищеварением.

«В этом случае появляется чувство тяжести и жжения в животе. Кислые томатные соусы и добавки вроде маринадов — триггер для изжоги у людей со склонностью к рефлюксу. А еще жирная и острая пища может спровоцировать диарею», — предупредила врач.

9 февраля в мире отмечается Международный день пиццы — национального итальянского блюда. Официально дату учредили в 1986 году в честь первой пиццерии. Она была открыта в Неаполе в 1830 году. Искусство приготовления неаполитанской пиццы включили в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.