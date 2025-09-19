Суперфуд для мозга: чем питаться, чтобы избежать болезни Альцгеймера

Исследования показали, что никакой из известных рационов не может гарантировать профилактику альцгеймеровской деменции. Но диета очень важна в контексте профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые, в свою очередь, признаны факторами риска развития деменции, рассказала РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Очень важен контроль водно-солевого баланса: ограничение потребления поваренной соли — до 5 грамм в день, отказ от привычки досаливания готовой пищи», — заявила эксперт.

Она добавила, что для профилактики когнитивных нарушений питаться нужно полноценно, сделать акцент на натуральных, необработанных продуктах, богатых антиоксидантами, веществами, помогающими справиться с хроническим воспалением, полезными ненасыщенными жирами.

Ягоды и зелень

«Настоящими суперфудами для мозга некоторые считают чернику, малину, клубнику и клюкву. Эти ягоды содержат антоцианы — вещества, защищающие нейроны от разрушения и снижающие риск развития нейродегенеративных заболеваний», — отметила Демьяновская.

Шпинат, капуста кале, салат романо, мангольд — это отличные источники минералов, витаминов и антиоксидантов, включая фолиевую кислоту, витамин K, лютеин и бета-каротин. Эти питательные вещества защищают мозг от окислительного стресса и, возможно, способствуют замедлению возрастного снижения умственных способностей.

Орехи, масло, крупы и чай

«Орехи и семена — это натуральные источники антиоксидантов, минералов и витаминов, а также полезных жиров. Оливковое масло первого отжима (Extra Virgin Olive Oil) богато мононенасыщенными жирами, витамином Е и полифенолами, такими как олеокантал. Он обладает противовоспалительными свойствами и может играть роль в комплексной профилактике нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера», — рассказала невролог.

Зеленый и черный чай содержат катехины (особенно EGCG), обладающие мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствующие улучшению когнитивных функций. А бурый рис, овес, гречка, киноа — прекрасные источники сложных углеводов, которые обеспечивают стабильный уровень энергии для мозга, заключила она.

Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера отмечается каждый год 21 сентября, начиная с 1994 года. В сентябре Международная организации по борьбе с болезнью Альцгеймера организовывает специальные месячники по повышении осведомленности о заболевании.

Это разновидность старческого слабоумия, которое проявляется тотальной деменцией с распадом памяти и очаговыми расстройствами. В основе болезни лежит атрофия головного мозга. Болезнь получила название по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал ее в 1906 году.

