Summertime sadness: психолог объяснила, как предотвратить летнюю депрессию

Гештальт-терапевт и психолог Мария Шенникова заявила, что у парадоксальной летней депрессии есть множество причин: от усталости от гостей до изменений климата, сообщает «Крымская газета» .

«Летняя депрессия — это своего рода тихое горевание по уходящей жизни, и утрата надежды, что жизнь начнется с понедельника, с первого числа нового месяца, с первыми лучами ласкового летнего солнца», — отметила Шенникова.

По ее словам, негативно влияет даже увеличение светового дня: у многих людей возникают расстройства сна и сильная усталость, а влажность и жара ухудшает психологическое и физическое состояние.

Кроме того, часто люди возлагают на лето нереалистичные надежды. Похудение к лету может закончиться срывом, отпуск могут не дать, а солнца будет не так много, как хотелось.

С другой стороны, сезонная депрессия может возникнуть и после радостных и насыщенных дней: положительные эмоции не менее энергозатратны, после них человек часто может испытывать опустошение.