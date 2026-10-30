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Студенты в Долгопрудном сдали более 37 литров крови на донорской акции

Донорская акция в МФТИ 30 октября объединила 105 студентов, которые сдали более 37 литров крови. Она прошла в рамках Всероссийского проекта «Код донора. Единство народов России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В МФТИ в Долгопрудном 30 октября прошла донорская акция в рамках Всероссийского проекта «Код донора. Единство народов России». Ее организовали Долгопрудненское местное отделение Красного Креста, МФТИ, Московский областной центр крови и общественная палата города.

Донорами стали 105 студентов 1–4 курсов из разных уголков страны — от Камчатки до Волгограда. За день заготовили более 37 литров крови. Многие участники также вступили в регистр доноров костного мозга.

Участников сопровождали волонтеры МФТИ «Мне не все равно» под руководством Елизаветы Тулубенской и Физтех-колледжа «Мы вместе» под руководством Светланы Бусел. Местное отделение Красного Креста предоставило донорам чай и сладости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.