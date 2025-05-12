Врач рассказала, какие проблемы преследуют миллениалов, зумеров и бумеров

Каждое поколение сталкивается с различными психологическими проблемами. Миллениалов чаще всего преследуют трудности с работой и финансами, зумеров — с восприятием и идентичностью, а бумеров — одиночество и адаптация к новым технологиям, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Миллениалы (родившиеся примерно с 1981 по 1996 год)

Давление на работе: миллениалы часто испытывают стресс из-за недостаточной стабильности на рынке труда и ожиданий работодателей. У них может быть чувство, что им необходимо постоянно развиваться и соответствовать высоким стандартам.

Проблемы с финансами: кредиты на автотранспорт, на дорогостоящие покупки, ипотека или неопределенность в вопросах жилья, и другие финансовые трудности создают значительное напряжение.

Проблемы с отношениями: миллениалы сталкиваются с трудностями в личных отношениях, включая проблемы с доверием и обязательствами, что может привести к чувству изоляции.

Зумеры (поколение Z, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год)

Проблемы с самовосприятием и идентичностью: зумеры часто проходят через сложные стадии формирования своей идентичности, что может проявляться в вопросах внешности, сексуальности и принадлежности к различным группам.

Социальные медиа и давление: воздействие социальных сетей создает давление адаптироваться к идеалам и ожиданиям, часто приводя к тревожным расстройствам и проблемам с самооценкой.

Стресс из-за будущего: из-за постоянных изменений в мире, включая экологические угрозы и экономическую нестабильность, зумеры могут ощущать страх за будущее.

Бумеры (родившиеся примерно с 1946 по 1964 год)

Проблемы со здоровьем: бумеры часто сталкиваются с физическими заболеваниями и связанной с ними тревожностью о здоровье, что вызывает беспокойство о старении.

Изоляция и одиночество: с увеличением возраста и возможной потерей близких, раздельным проживанием и редкими встречами с детьми, многие бумеры испытывают чувство одиночества и изоляции.

Адаптация к новым технологиям: бумеры иногда испытывают сложности с освоением новых технологий, что может вызвать у них чувство отставания и беспомощности.

Почему именно такие проблемы волнуют представителей этих поколений

По мнению психотерапевта, важную роль играют социальные и экономические условия. Миллениалы и зумеры выросли в условиях экономической нестабильности, с высокой конкуренцией на рынке труда и растущими социальными ожиданиями. Это ведет к постоянному стрессу и тревоге относительно будущего и безопасности.

«Изменения в семейных структурах. В то время как бумеры, как правило, придерживаются более традиционных подходов к отношениям и семье, миллениалы и зумеры более открыты к новым формам, что может вызывать внутренние конфликты и трудности в коммуникации с другими поколениями», — отметила Крашкина.

Воздействие на поколения имеют и технологии. Зумеры, будучи «первым цифровым поколением», испытывают особенное давление из-за непрерывного присутствия в социальных сетях, что усиливает тревогу и вопросы о самооценке. Миллениалы, выросшие с ранними формами интернета, также сталкиваются с эффектами цифрового мира, но в иной форме, например, через депрессию от сравнения себя с другими.

«Возрастные и культурные различия: бумеры более ориентированы на традиционные ценности и достижения, и часто не понимают или не принимают вызовов, с которыми сталкиваются миллениалы и зумеры, что может создавать барьеры в общении и взаимопонимании», — отметила врач.

Какие представители поколений чаще обращаются к психотерапевту

Крашкина отметила, что это может варьироваться в зависимости от контекста, например, сферы деятельности.

Миллениалы могут составлять значительную часть клиентов в области психологии и коучинга, поскольку они активно ищут способы справиться с трудностями переходного периода и стресса в карьере и личной жизни.

Зумеры начинают все чаще обращаться за помощью, особенно в связи с влиянием технологий и социальных сетей. Они могут быть более открыты к обсуждению вопросов психического здоровья и более готовы обращаться за поддержкой, чем предыдущие поколения.

Бумеры обычно реже обращаются за помощью из-за стигмы, связанной с психическим здоровьем, и из-за традиционного подхода к решению проблем. Однако их число растет, особенно когда речь идет о вопросах здоровья, одиночества и выхода на пенсию.

«В итоге, можно наблюдать, что актуальность психологического здоровья растет среди всех трех поколений, но процентовка может варьироваться в зависимости от различных факторов», — заключила Крашкина.