Стоматология-«однодневка»: как понять, что клиника работает с нарушениями

Определить проблемы с лицензией при первом визите почти невозможно, но есть тревожные сигналы, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Сразу скажу, что совсем уж „черных“ подпольных клиник, работающих в полной тени, сейчас практически не встречается. Однако нарушения, связанные с лицензированием или разрешением на определенный вид деятельности, — это реальность. Такие случаи не часто, но все же происходят», — сказал Матюхин.

Он добавил, что понять это «на глазок» при первом визите сложно.

«Самый тревожный признак — это клиника-„однодневка“. Обратите внимание: если о клинике нет информации в открытых источниках, нет истории, нет устойчивой репутации по „сарафанному радио“ — это повод насторожиться», — предупредил врач.

Матюхин уточнил, что во время визита вы можете проверить лицензию. У каждой легальной клиники должна быть действующая лицензия на медицинскую деятельность. Ее номер и данные можно найти на официальном сайте учреждения. Проверить лицензию можно через открытые реестры на сайте Росздравнадзора.

«Уточнить статус врача. Информация об образовании и сертификатах специалиста часто размещена в клинике или на ее сайте. Вы имеете полное право спросить об этом», — отметил специалист.

