Стоматолог рассказала россиянам, как сохранить зубы в Новый год

В период новогодних торжеств стоматологи отмечают увеличение числа пациентов, обращающихся с проблемами, такими как выпавшие пломбы и повреждения эмали. Заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько в разговоре с РИАМО рассказала, что, если соблюдать правила приема пищи и сократить количество алкоголя, то это поможет сохранить зубы в праздники.

«Праздничный рацион включает значительно больше твердых и вязких продуктов — орехов, карамели, сушеных фруктов, жестких мясных закусок. Такие продукты создают высокую жевательную нагрузку и при наличии ослабленных тканей зуба или несостоятельных реставраций, то есть старых пломб, могут приводить к их разрушению», — пояснила Радько.

Еда и напитки

Врач подчеркнула, что частое перекусывание в течение дня увеличивает кислотность в ротовой полости и препятствует восстановлению минерального состава эмали. В условиях такой «кислотной атаки» эмаль становится более уязвимой к микротрещинам и сколам при механическом воздействии.

Радько особо отметила негативное влияние алкоголя и кислых напитков. Шампанское, вино и некоторые коктейли способствуют вымыванию минералов из поверхностного слоя эмали, а алкоголь уменьшает слюноотделение и ослабляет защитные функции зубов. В результате даже умеренная нагрузка может привести к травме.

«Брекет-системы, керамические виниры и коронки требуют строго контролируемой нагрузки. Твердая пища способна приводить к отсоединению брекет-замков, деформации элайнеров, повреждению краевого прилегания коронок или сколу виниров. В ряде случаев последствия требуют повторного протезирования или коррекции ортодонтического лечения», — отметила врач.

Правила безопасности

Стоматолог также напомнила о недопустимости чрезмерной нагрузки на зубы. Она отметила, что многие россияне по-прежнему открывают зубами упаковки или колют орехи. Но делать этого не рекомендуется, так как такие действия создают нагрузку, значительно превышающую физиологическую, и, как следствие, разрушает зубы.

Еще одним фактором риска являются недавние косметические процедуры. В первые недели после профессионального отбеливания эмаль становится более чувствительной к механическим повреждениям и температурным колебаниям, что увеличивает вероятность сколов.

Для снижения рисков Радько рекомендует избегать резких температурных контрастов в пище, поддерживать тщательную гигиену полости рта даже во время путешествий. Она также отметила, что профилактический осмотр перед праздниками позволяет выявить проблемные пломбы или начальные признаки повреждений и избежать острых ситуаций в период, когда большинство клиник работают по сокращенному графику.

«При появлении скола или выпадении пломбы важно как можно раньше обратиться к специалисту. Незакрытая зона повреждения быстро увеличивается под воздействием нагрузок и температурных колебаний. Своевременная диагностика и реставрация позволяют сохранить зуб и предотвратить дальнейшие осложнения», — резюмировала врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.