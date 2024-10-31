Стоматолог рассказала о методах профилактики кариеса у детей

Стоматолог Кузина: чистку зубов надо начинать с появлением первого зуба у малыша

Профилактика кариеса у детей включает в себя не только рекомендации по гигиене полости рта, но и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, сообщила РИАМО детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Екатерина Кузина.

Профилактика кариеса

Она отметила, что профилактика кариеса делится на два типа — эндогенную и экзогенную. Существует также дородовая профилактика кариеса.

Одним из основных этапов дородовой профилактики кариеса, по словам врача, является полное обследование до планируемой беременности и устранение всех выявленных очагов инфекции как хронического, так и острого характера.

«К другим этапам дородовой профилактики кариеса у детей относятся: обязательная санация полости рта; полноценный отдых, отсутствие стрессов; сбалансированное питание во время беременности; прием витаминно-минеральных комплексов; регулярное посещение врачей», — добавила стоматолог.

Под эндогенной профилактикой кариеса, по ее словам, понимается укрепление зубной ткани посредством воздействия на организм изнутри. Это рациональное питание, укрепление здоровья путем лечения общих заболеваний, закаливания, уменьшение действия стрессовых и других экстремальных факторов на организм. В отдельных случаях — назначение препаратов, содержащих кальций, фосфор и фтор, витамин D.

Экзогенная профилактика развития кариеса у детей — это воздействие непосредственно на поверхность зубов. К ней можно отнести: регулярное посещение врача-стоматолога и ежедневную гигиену полости рта с применением зубных паст, щеток, флоссов под контролем родителей.

Как чистить зубы малышу

«Чистку зубов необходимо начинать с появлением первого зуба у ребенка. Дополнительно можно использовать силиконовый напальчник или специальные салфетки-напальчники. Приучать ребенка к чистке зубов 2 раза в день нужно с раннего возраста. Взрослые, подавая пример детям, должны побуждать их ежедневно ухаживать за полостью рта», — отметила врач.

Говоря о правилах чистки зубов, детский стоматолог отметила, что это необходимо делать 2 раза в день — утром и перед сном. Время чистки должно составлять не менее 2-3 минут. Также следует использовать средства дополнительной гигиены — флоссы, ершики. Зубную щетку надо менять раз в 2-3 месяца.

«После того как малыш самостоятельно „почистил зубы“, необходимо самим повторно сделать это и очистить весь зубной налет — движения ребенка в таком возрасте еще несовершенны, он не может полноценно очистить все поверхности зубов», — обратила внимание Кузина.

Стоматологические процедуры-помощники

Среди стоматологических процедур, которые будут полезны в профилактике кариеса у детей, врач посоветовала взять на вооружение профессиональную гигиену полости рта, фторирование зубов, герметизацию фиссур.

Профессиональная гигиена полости рта — это удаление зубных отложений врачом-стоматологом помощью специальных инструментов. Начинать делать ее детям можно уже с 2,5 лет, когда сформировался молочный прикус, при условии, что ребенок позволит врачу провести необходимые манипуляции. Эта процедура должна быть регулярной, выполнять ее рекомендуется 3-4 раза в год.

Фторирование зубов — восстановление баланса состава минеральных веществ в глубоких слоях тканей зуба путем их насыщения фтором. Благодаря данной процедуре зубы ребенка лучше противостоят бактериям и хорошо переносят воздействие кислых сред. Фторирование позволяет остановить процесс разрушения зуба и распространение кариеса.

Герметизация фиссур — это современная профилактическая процедура по защите жевательной поверхности зубов от кариеса. Заключается в запечатывании фиссур специальными составами, благодаря чему создается барьер для остатков пищи и бактерий. Фиссура — это разнонаправленные бороздки на жевательной поверхности зуба между бугорками.

Проводится процедура в течение первых 1,5 лет после прорезывания зуба исключительно по показаниям. Герметик не просто запечатывает фиссуры, но и насыщает эмаль ионами фтора.