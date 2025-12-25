Стоматолог рассказала, как защитить ребенка от кариеса в период праздников

Праздничные дни могут стать настоящим испытанием для здоровья зубов, особенно для детей. О том, как защитить своего ребенка от кариеса в этот период, сообщила РИАМО член отраслевой экспертизы бренда Apadent, детский врач-стоматолог Екатерина Кузнецова.

Главной причиной появления кариеса после праздников является излишнее употребление углеводов. Сахар, соединяясь с бактериями во рту, образует кислоту, способную разрушать зубную эмаль. Но, помимо сокращения сладкого, не менее важно соблюдение правил гигиены полости рта.

Стоматолог отмечает, что во время праздников, когда мы позволяем себе сладкие напитки и угощения, отклоняясь от обычного рациона, это может негативно повлиять на здоровье зубов. В праздничные дни лучше всего отдавать предпочтение натуральным сладостям, например, свежим фруктам или конфетам с минимальным добавлением сахара. Особенно важно следить за количеством шоколада, которое съедают дети, так как их молочные зубы более чувствительны и склонны к разрушению.

«Если сладкого никак не избежать, после каждого приема пищи необходимо тщательно чистить зубы щеткой средней жесткости, соответствующей возрасту ребенка, и использовать пасту с наногидроксиопатитом — минералом, который составляет основу эмали. Выбор пасты с хорошим составом позволит укрепить эмаль и предотвратить кариес. Также важно прививать детям полезные привычки, например пользоваться зубной нитью и ополаскивателем», — добавила Екатерина Кузнецова.

Для профилактики кариеса лучше планировать регулярные визиты к стоматологу каждые 3-4 месяца. Профилактическая чистка и осмотры помогут своевременно выявить проблемы и избежать серьезных последствий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.