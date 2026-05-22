Россияне чаще тратить на импульсные покупки

Управляющий директор E-Promo Оксана Храмова заявила, что россияне продолжают совершать импульсные покупки на суммы до 1,5–2 тыс. рублей, несмотря на декларируемую рациональность, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, 86% потребителей утверждают, что избегают спонтанных покупок, а 82% называют рациональность главной ценностью. Однако на практике импульсные траты сохраняются, особенно в сегменте небольшого чека. Индекс потребительского доверия вырос с 26 до 40 пунктов после минимума 2022 года, но активность остается сдержанной.

«Сегодня барьер к тратам носит скорее эмоциональный, чем рациональный характер: люди психологически не разрешают себе крупные покупки», — отметила Храмова.

Индекс сберегательного поведения держится на уровне 64 пунктов. Многие предпочитают откладывать деньги, особенно при покупке бытовой техники, мебели, электроники и одежды мидл-маркета. Каждый второй считает текущий момент неподходящим для крупных приобретений.

«Поэтому спонтанная покупка не исчезает, а просто уходит в более дешевый сегмент», — пояснила Храмова.

В корзину чаще попадают косметика, продукты и подписки — товары, дающие быстрые эмоции. Около трети россиян используют нейросети при подготовке к крупным покупкам, но затем перепроверяют информацию. Из-за избытка данных выбор нередко затягивается или отменяется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.