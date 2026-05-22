Уролог Бицоев предупредил о риске простатита из-за обезвоживания

Уролог-андролог Тимур Бицоев заявил, что хроническая нехватка воды повышает риск простатита, мочекаменной болезни и нарушений фертильности у мужчин, сообщает Life.ru .

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Тимур Бицоев пояснил, что при обезвоживании страдают простата, почки и качество спермы. По его словам, густеет секрет простаты, возникает застой и создаются условия для размножения бактерий, что может привести к хроническому простатиту.

При дефиците жидкости моча становится более концентрированной, минеральные соли кристаллизуются и повышается риск образования камней. Каждый десятый мужчина в России сталкивается с мочекаменной болезнью.

Эксперт отметил, что универсальной нормы потребления воды нет: она зависит от веса, климата и физической активности. В среднем здоровому мужчине требуется 1,5–2 литра чистой воды в сутки, не считая чая, кофе и супов. Ориентир — соломенно-желтый цвет мочи.

«Поддержание адекватного питьевого режима — это не общая рекомендация, а конкретная мера профилактики мочекаменной болезни, простатита, нарушений фертильности. Достаточное потребление воды — один из самых простых, доступных и эффективных способов сохранить мужское здоровье на долгие годы», — подчеркнул медик.

Бицоев добавил, что мужчинам, которые занимаются спортом, работают в жаре или часто употребляют кофе и алкоголь, следует пить больше воды, так как эти факторы усиливают потерю жидкости.

