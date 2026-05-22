Скрозникова предупредила об уголовной ответственности за покупку диплома

Покупка и использование поддельного диплома о высшем образовании грозят уголовной ответственностью и увольнением. Об этом депутат Госдумы Анна Скрозникова сообщила Life.ru .

Анна Скрозникова напомнила, что приобретение и использование фальшивого диплома является уголовно наказуемым деянием и может повлечь серьезные последствия для владельца документа.

Депутат отметила, что подделки быстро выявляют с помощью федерального реестра ФИС ФРДО, который Рособрнадзор ведет с 2013 года. В базе содержатся сведения обо всех дипломах, выданных аккредитованными вузами.

Проверка доступна бесплатно как работодателям, так и гражданам. Для этого нужно указать фамилию, серию, номер и год выдачи документа. Если подлог обнаружат после приема на работу, сотрудника могут уволить с соответствующей записью в трудовой книжке.

Скрозникова подчеркнула, что проблема касается не только закона. Купленный диплом не подтверждает реальные знания и опыт, а в сферах образования и медицины это может создавать риск для окружающих.

