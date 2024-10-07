сегодня в 14:04

Столичные врачи спасли новорожденную девочку с опухолью во рту

В Москве врачи помогли беременной пациентке и спасли ее ребенка, у которого обнаружили опухоль в ротовой полости, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря современным методам диагностики врачам больницы имени Г. М. Савельевой и Морозовской детской больницы удалось обнаружить врожденный порок развития плода — опухоль ротовой полости, которая создавала риск удушья у ребенка», — рассказала заммэра.

Медики перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой выполнили женщине кесарево сечение. Родилась девочка весом 3625 г и ростом 55 см.

На родах присутствовали оториноларинголог, анестезиологи-реаниматологи и челюстно-лицевой хирург Морозовской детской больницы. На следующий день они удалили опухоль у новорожденной. Результаты гистологии показали, что новообразование было доброкачественным.

Сейчас мама и ребенок выписаны домой. Они находятся под наблюдением в амбулаторном режиме.

Ракова добавила, что в критических ситуациях пренатальная диагностика, правильно организованная медицинская логистика и эффективное мультидисциплинарное взаимодействие позволяют быстро реагировать и спасать жизни. Именно эти факторы повлияли на спасение малышки.

Ранее вице-мэр рассказала, что скоро в каждом районе Москвы появится центр московского долголетия. В них будут реализовываться когнитивные программы.