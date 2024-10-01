Ракова: в каждом районе столицы появится центр московского долголетия

В ближайший год в каждом районе столицы появится центр московского долголетия. Об этом и о внедрении когнитивных программ рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Продолжительность жизни в Москве сегодня 79 лет, а в ближайшие год-два мы перешагнем планку 80. Но важно жить не только долго, но активно, качественно и полноценно, продолжая развивать свои когнитивные функции», — отметила Ракова.

Для 3 млн горожан «серебряного» возраста были разработаны специальные проекты, например, «Московское долголетие», который реализуется по двум направлениям. Первое — возможность заниматься в различных группах любой направленности. Участникам проекта доступны более 3 тыс. площадок по городу и порядка 40 бесплатных направлений занятий — это физкультура, танцы, музыка и т. д.

Второе направление проекта связано с центрами московского долголетия, которых сейчас в мегаполисе уже 134. С этого года власти будут наращивать там программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций и всего, что замедляет процесс старения. Ракова добавила, что в ближайший год планируется открыть центры московского долголетия в каждом районе Москвы.

Программы будут разрабатываться совместно с различными институтами, которые занимаются гериатрией, с институтом мозга Федерального медико-биологического агентства и с клиниками памяти.

Накануне Дня старшего поколения НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы провел исследование «Ментальное здоровье — источник счастливого долголетия в мегаполисе». Были опрошены 800 жителей мегаполиса, в том числе и участники «Московского долголетия».

Сравнительный анализ показал, что именно они чаще удовлетворены качеством жизни, обладают более высокими показателями ментального самочувствия, считают себя активными членами социально-культурной жизни и т. д.

Москва стала первым регионом в РФ, в котором внедрили комплексную программу для людей старшего поколения. Горожане могут стать участниками проекта, обратившись в любой центр московского долголетия, центр госуслуг «Мои документы», а также записавшись онлайн на портале mos.ru.