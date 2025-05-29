Стандарт лечения детей с тяжелыми патологиями ввели в Москве

Новый стандарт лечения и непрерывного наблюдения детей с тяжелыми патологиями запустили в российской столице в преддверии Дня защиты детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня в трех детских больницах открываются сразу шесть специализированных центров лечения для маленьких пациентов с хроническими заболеваниями сердца и ЖКТ», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Так, новые центры созданы на базе Морозовской детской городской клинической больницы, ДГКБ им. З. А. Башляевой и ДГКБ имени Н. Ф. Филатова. Также в рамках нового стандарта в Морозовской больнице создан Центр быстрой амбулаторной хирургии для детей. Это первый подобный центр в Москве.

Благодаря применению малоинвазивных и малотравматичных методов лечения дети после операции смогут вернуться домой в тот же день.

Новые центры позволят юным пациентам получать всю необходимую помощь — от диагностики до наблюдения — в одном месте, без необходимости обращаться в другие медучреждения. В центрах лечения кардиологических и гастроэнтерологических заболеваний специалисты ведут диспансерное наблюдение за пациентами до 18 лет. В кардиохирургических центрах наблюдение продолжается до операции и в течение года после нее.

Ранее стало известно, что в Москве создана многоуровневая система помощи жителям с заболеваниями почек. В мегаполисе ежедневно проводят 2 тыс. процедур диализа для 9 тыс. пациентов.