Почки под контролем: как Москва спасает каждого седьмого жителя

сегодня в 12:17

Столица ставит рекорды по спасению пациентов с болезнями почек

В Москве создана многоуровневая система помощи жителям с заболеваниями почек, сообщает «Царьград» .

Мэр города Сергей Собянин раскрыл тревожную статистику — 15% москвичей страдают от заболеваний почек.

В столице развернута настоящая нефрологическая сеть, где электронные карты пациентов объединяют все этапы лечения. В Москве выполняют свыше 400 трансплантаций ежегодно — уровень лучших европейских клиник. Здесь ежедневно проводят 2000 процедур диализа для 9000 пациентов. Четыре флагманских центра — Боткинская больница, ГКБ № 52, Ерамишанцева и Юдина — оснащены оборудованием последнего поколения.

«Мы создали многоуровневую систему помощи: в каждой поликлинике теперь есть урологи, а сложные случаи ведут специализированные центры», — пояснил градоначальник.

Цифровая платформа позволяет координировать лечение между всеми звеньями, — подчеркивают врачи. Для сложных случаев собирают мультидисциплинарные консилиумы, включая телемедицинские консультации.