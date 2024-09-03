Стало известно состояние пострадавших после массового отравления в Кабардино-Балкарии

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Минздрав Кабардино-Балкарии: угроз для жизни отравившихся пациентов нет

Замминистра здравоохранения Кабардино-Балкарии Татьяна Аникушина заявила, что в настоящее время ​угрозы для жизни госпитализированных с острой кишечной инфекцией в республике нет, сообщает РЕН ТВ .

«Большая часть из обратившихся в связи с произошедшей вспышкой острой кишечной инфекции в городе Баксан находятся на амбулаторном лечении в виду легкого течения заболевания», — сказала Аникушина.

Она подчеркнула, что медицинские специалисты постоянно следят за состоянием здоровья пациентов.

Замминистра добавила, что во всех медорганизациях республики есть все необходимые для лечения препараты. Возбудитель инфекции покажут результаты анализов.

Ранее стало известно, что более 230 человек обратились к медикам с острой кишечной инфекцией в Кабардино-Балкарии. На карантин закрыли несколько детских садов и школ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.