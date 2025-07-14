В Ленинском спасатели обучили детей правилам пожарной безопасности

Сотрудники МЧС России посетили детский лагерь «Десяточка» в подмосковном Ленинском городском округе, где провели для воспитанников увлекательное и познавательное занятие по пожарной безопасности. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях и предотвращение пожаров, возникающих по причине детской шалости с огнем. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Обучение детей пожарной безопасности — приоритетная задача. Спасатели регулярно проводят занятия в школах и детских садах, организуют акции и тренировки, чтобы дети знали, как действовать в экстренных ситуациях», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин.

В ходе беседы с ребятами Сергей Дежкин акцентировал внимание на правилах пожарной безопасности в быту, общественных местах и во время отдыха на природе.

Особый интерес у детей вызвала демонстрация пожарной техники и оборудования. Командир отделения 28-й пожарно-спасательной части Сергей Антонов познакомил ребят с устройством пожарного автомобиля, продемонстрировал работу пожарного ствола и позволил примерить защитные каски.

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