Дело возбудили по факту отравления более 230 человек в Кабардино-Балкарии

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления граждан в городе Баксан, сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным SHOT, в городе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Отравились более 230 человек. Из-за этого на карантин закрыли несколько детских садов и школ. Существует две версии причин отправления: отравление водопроводной водой или инфекция.

По данным следствия, граждане обращались за помощью к медикам по факту отравления с конца августа 2024 года по настоящее время. Госпитализация понадобилась 30 пострадавшим, в числе которых 27 несовершеннолетних.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По предварительным данным, следствие склоняется к версии отравления водой из-под крана.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, исследуются пробы воды.